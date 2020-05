La Nation navajo face au Covid-19

Aux États-Unis, les Navajos durement touchés par le Covid-19

Ce peuple souffre de difficultés d’accès à l’eau, de surpopulation, et vit dans des déserts médicaux. Des conditions qui facilitent la propagation du virus.

Le TikTokeur américain Jojo Jackson a ému des d’internautes lorsqu’il a partagé le quotidien de son peuple, la nation navajo, dans une vidéo. Cette population amérindienne est en effet l’une des plus précaires des États-Unis et des plus durement touchées par le Covid-19. « Je suis probablement le seul amérindien à être apparu sur votre feed. Alors écoutez bien. Je suis navajo, je vis dans la réserve navajo. Actuellement, il y a plus de 1.200 cas de Covid-19 et plus de 50 décès », alerte le garçon.

« Le retard et le manque de soutien fédéral nous ont laissé dans une crise de santé publique »

La Navajo Nation, ou nation navajo en français, vit sur le territoire au plus haut taux d’infection au Covid-19 par habitant des États-Unis, après New York et le New Jersey. « Il y a 12 établissements de santé dans la nation Navajo. L'établissement disposant de la plus grande unité de soins intensifs ne compte que 13 lits. Le retard et le manque de soutien fédéral nous ont laissé dans une crise de santé publique, à lutter contre l'impact dévastateur du Covid-19 dans notre communauté », déplore Allie Young, directrice de l’organisation Protect the Sacred, elle-même navajo.

En plus du manque d’hôpitaux, le manque d'accès à l'eau et la surpopulation dans les foyers ont permis au virus de se propager facilement. « 30 % de la nation navajo n'a pas accès à l'eau courante à cause de décennies d'exploitation de l'uranium, de l'extraction du charbon et des compagnies pétrolières. On a extrait nos ressources naturelles, asséché nos lacs et contaminé notre eau », s’insurge Allie Young.

« On ne penserait pas qu'une personne aux États-Unis vivrait sans électricité ou sans eau courante »

« C’est choquant parce que nous vivons dans une société tellement moderne qu'on ne penserait pas qu'une personne aux États-Unis vivrait sans électricité ou sans eau courante, mais dans la réserve navajo, c'est le cas », réagit Jojo. Sur ce territoire par ailleurs, il est fréquent de voir jusqu’à huit personnes vivre sous le même toit, dans de toutes petites maisons. Dans ces circonstances, respecter la distanciation sociale est impossible. « Et lorsqu'il n'y a pas assez de places dans les hôpitaux, les patients avec des résultats positifs sont renvoyés chez eux », ajoute Allie Young.

Cette région souffre également d'un manque d'électricité. En conséquence, certains doivent utiliser du charbon et du bois pour se chauffer. Avant même l'arrivée du Covid-19, plusieurs Navajos souffraient déjà de problèmes respiratoires.

« Nous constatons un mépris total de la loi »

La Navajo Nation est un territoire semi-autonome. Il s'étale sur les États de l’Utah, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Les ancêtres des Navajos comptaient parmi les premiers habitants des États-Unis. En 1864, ils ont été expulsés de leurs terres mais sont revenus après le Traité de 1868, qui a instauré leur territoire. Toutefois, ce traité est peu respecté.

« On nous a garanti l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Mais pendant cette période où nous avons besoin de soutien sur ces deux fronts, nous ne voyons rien. Au lieu de cela, nous constatons un mépris total de la loi. Nos traités sont la loi. Il s'agit d'une injustice qui doit être reconnue », s’insurge Allie Young.

119 morts dans la communauté navajo, qui représente 2 % de la population américaine

Les États-Unis ont en effet, à plusieurs reprises, ignoré leur obligation de financer le développement de la nation navajo. « Je suppose que les gens considèrent la nation navajo comme une nation autonome où nous pouvons gérer nos propres affaires, et ils pensent : "Oh, ils vont bien". On est ignorés », constate tristement Jojo.

La loi Cares, promulguée le 27 mars dernier par le Président Trump, a alloué 600 millions de dollars de fonds d'aide pour les Navajos. Mais ces fonds sont arrivés bien trop tard. Allie Young est désespérée. « Nous avons dû attendre 39 jours, et, franchement, le montant n'est pas suffisant. À cause de ce retard, notre communauté est dévastée. Voir 119 morts dans la communauté navajo est effrayant et exaspérant car nous ne représentons que 2 % de la population actuelle. »