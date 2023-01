“Je sais que, l’amour de sa vie, c’est sa grand-mère”





“Elle m’a dit: ‘Lance-toi, de toute façon tu ne peux que réussir puisque tu as envie.’ Et du coup, c’est ce que j’ai fait.” La chanteuse française Hoshi est très fusionnelle avec sa grand-mère, Edith, qu’elle surnomme “Babouchka”. Si bien qu’elle l’a même invitée pour un duo sur son nouvel album, Étoile Flippante, sur le titre Mieux Avant. “En fait, on habitait dans le même immeuble avec ma grand-mère, donc forcément, j’avais un étage à descendre et j’étais chez ma mamie, et du coup qui était aussi ma nounou”, se rappelle la chanteuse.

“Avec Mathilde, ça a été passionnel, je vous le dis franchement. Elle venait dormir à la maison, on dormait toutes les deux, mon mari dormait tout seul. Je voulais absolument dormir avec elle”, se remémore quant-à-elle Edith. “Elle était sage. C’est une grande timide. (…) Et un jour, je suis montée, je l’ai vue dans sa chambre avec un copain. Et là, il était en train… Tu sais que je m’en rappelle comme si c’était hier, il était en train de te montrer les notes à la guitare et je t’ai dit: ‘Oh là là, alors là, continue Mathilde.’ Et après, elle s’est mise à chanter, j’ai dit: ‘Oh quel bonheur.’ Elle chantait bien.”

“Elle m’accompagnait… pour m’accompagner!”

Une grande complicité, où elles avaient leurs propres secrets entre elles. “En fait, je jouais souvent dans la rue et parfois, elle m’accompagnait… pour m’accompagner! Je jouais dans la rue, elle voulait me regarder, elle avait l’impression de regarder un concert”, décrit Hoshi. “Et ses parents ne le savaient pas, il n’y avait que moi qui le savais”, ajoute “Babouchka”.

Hoshi est en couple avec Gia. “Je dis: ça c’est le plus beau bonheur. Je dis: du moment que, elle, elle est heureuse, moi je suis comblée. Moi, que ça soit un homme ou une femme, la vie c’est pas que ‘comme ça’, hein, c’est… Il faut que tout le monde change, que le monde, il change”, sourit Edith. “J’avoue que j’avais jamais vu un lien aussi fusionnel entre une grand-mère et sa petite fille, en fait. Je sais que Mathilde, l’amour de sa vie, c’est sa grand-mère, quoi. Je trouve ça trop beau!”, pense Gia.

