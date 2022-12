La station de ski de Gets interdite aux fumeurs

Le tabac sera interdit sur l’ensemble du domaine skiable

La station de Gets, en Haute-Savoie, devient non fumeur à partir du 17 décembre. Il sera interdit de fumer sur les pistes de cette station de ski et c'est une première en Europe. Remontées mécaniques, zones de ski… Le tabac sera interdit sur l’ensemble du domaine skiable. En 2022, plus de 3000 mégots ont été récoltés sur le domaine skiable et dans le village lors du nettoyage du domaine. Le tabac rendu illégal pour les Néo-Zélandais nés après 2008

Désormais, cinq zones fumeurs seront aménagées. Les terrasses des restaurants d'altitude ne seront, elles, pas concernées par l'interdiction. La station a notamment la volonté de réduire le tabagisme passif dans les fils d’attente ou dans les remontées. Ce concept anti-tabac existe déjà dans certaines stations japonaises, américaines et néo-zélandaises. Cigarettes mentholées : comment l'industrie du tabac contourne l'interdiction