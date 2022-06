Le combat des survivants de la tuerie de Sandy Hook

“La seule fonction des armes, c’est de tuer et de blesser”

“J’ai 18 ans et je peux parler comme ça des armes à feu. Je ne pensais pas que ce serait ça, ma vie. Je ne pensais pas que j’en saurais autant sur les semi-automatiques et les AR-15.” Camille et Maggie sont deux survivantes du massacre de Sandy Hook, survenue dans une école primaire le 14 décembre 2012 aux Etats-Unis. Dix ans plus tard, elles gardent le traumatisme de cette fusillade et se battent pour mettre fin à la violence par armes à feu. “On a grandi dans la peur des policiers, qui ont toujours été présents dans notre école. Ils nous disaient qu’ils assuraient notre sécurité, mais le pistolet qu’ils portaient à la ceinture ne nous inspirait pas ce sentiment." Fusillade dans une école aux États-Unis : une histoire sans fin.

Au Texas, la fusillade d'Uvalde survenue le 24 mai 2022 au Texas, rouvrent les traumatismes des deux jeunes filles. “Ce qu’il s’est passé au Texas a évidemment fait remonter beaucoup d’émotions pour nous tous, parce que c’est une nouvelle école primaire qui vient s’ajouter à la liste des massacres qui ont eu lieu cette année et depuis 10 ans”. Camille et Maggie sont venues manifester à la “Marche pour nos vies” de Washington D.C. avec d’autres survivants de tueries dans des écoles. Les déclarations des présidents américains sur les fusillades de masse