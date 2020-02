Le discours poignant de Vanessa Bryant en hommage à Kobe et Gianna Bryant

L’hommage de Vanessa Bryant à sa fille et son mari

Lors d’une cérémonie en l’honneur de Kobe et Gianna Bryant, décédés le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère, Vanessa Bryant a livré un discours vibrant.

Cela fait un mois que Kobe Bryant et sa fille Giana ont trouvé la mort dans un crash d’hélicoptère, avec sept autres personnes. Le 24 février, la veuve de la star de la NBA, Vanessa Bryant, a annoncé qu’elle portait plainte contre la compagnie d’hélicoptère. Selon la plainte, il y a eu des négligences de la part du pilote et de la compagnie. Le même jour, lors d’une cérémonie en hommage à Kobe Bryant et Gianna Bryant, Vanessa a livré un puissant discours. Brut vous en propose la retranscription.

« Gianna aurait été une maman extraordinaire »

Je n’aurai pas l’occasion de lui dire comme elle est belle le jour de son mariage. Je n’aurai pas l’occasion de voir mon bébé marcher vers l'autel, faire la première danse avec son père, danser avec moi et avoir des enfants.

Gianna aurait été une maman extraordinaire. Depuis toute petite, elle était très maternelle. Kobe disait toujours qu’elle était comme moi. Elle avait ma passion, ma personnalité, mon esprit sarcastique, mais elle était douce et aimante en son for intérieur. Son rire était génial.

« J’ai été sa première copine, son premier amour, sa femme, sa meilleure amie »

Kobe et moi étions ensemble depuis mes 17 ans et demi. J'ai été sa première copine, son premier amour, sa femme, sa meilleure amie, sa confidente, sa protectrice. C'était le meilleur des maris. Kobe m’aimait à tel point que je ne pourrai jamais l’exprimer avec des mots.

Il était couche-tôt, et moi, couche-tard. J’étais le feu et lui la glace, et parfois l'inverse. On se complétait. Il aurait tout fait pour moi. Je ne comprends même pas comment j’ai pu mériter un homme qui m’aimait et me désirait autant que Kobe.

Mon coeur, prends soin de notre Gigi. J’ai Nani, Bibi et Koko. On est toujours la meilleure équipe. Qu’ils puissent tous les deux reposer en paix, qu’ils s’amusent au paradis jusqu’à ce qu’on se retrouve un jour. On vous aime tous les deux et vous nous manquez. Pour toujours et à jamais, maman.