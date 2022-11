Le féminicide sera bientôt reconnu par la loi en Belgique

En France, le terme féminicide n’existe pas juridiquement

Le gouvernement fédéral belge a adopté un projet de loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides basés sur le genre et les violences qui les précèdent. Cette future loi, portée par la secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, Sarah Schlitz, permettra de définir officiellement le féminicide et de collecter des données statistiques pour les recenser. Le texte prévoit également de former les policiers et les magistrats sur le sujet. Les victimes survivantes bénéficieront de nouveaux droits, comme celui d'être interrogées par un membre des forces de police du genre de leur choix, ou d'être reçu dans un local adapté en toute discrétion.

Mais qu'est-ce qu'est réellement un féminicide? Ce terme se définit comme le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille en raison du fait qu'elle soit une femme. Et comment les féminicides sont-ils reconnus juridiquement ? En Europe, ce projet de loi belge, Stop féminicide, est l'un des premiers. En 2004, l'Espagne adoptait une loi contre les violences de genre et en 2013, l'Italie promulguait un décret-loi pour durcir les sanctions en cas de violences contre les femmes. En France, le terme féminicide n'existe pas juridiquement. Il n'est pas inscrit dans le Code pénal.