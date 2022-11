Le fondateur de Patagonia fait don de son entreprise

“La Terre est maintenant notre seul actionnaire”

98% des actions de l’entreprise californienne de vêtements techniques de sport ont été transférées à l’organisation à but non lucratif, Holdfast Collective, qui recevra tous les bénéfices de la marque Patagonia pour les utiliser en faveur de l'environnement. Les 2% d’actions restantes - celles avec un droit de vote - sont transférées à Patagonia Purpose Trust, une structure supervisée par les proches de Yvon Chouinard, qui a fondé la marque, vérifiant que Patagonia respecte ses valeurs. GIEC 2022 : 4 solutions contre le réchauffement climatique

Fondée il y a 50 ans, la marque réalise 100 millions de dollars de bénéfices par an selon le New York Times, qui estime sa valeur à 3 milliards de dollars. Dans un communiqué, Yvon Chouinard justifie sa décision : "Une option était de vendre Patagonia et de donner tout l’argent. Mais nous ne pouvions pas être sûrs qu’un nouveau propriétaire maintiendrait nos valeurs ou garderait l’ensemble de nos employés. La Terre est maintenant notre seul actionnaire”. Le lien entre les banques et le dérèglement climatique