Le gouvernement réautorise la chasse aux alouettes

L'utilisation de ces pièges avaient été suspendus en août 2021

Depuis vendredi 7 octobre, il est possible de capturer l’alouette des champs en utilisant des cages pièges, les matoles, et des filets spéciaux, les pantes. Ces pièges sont sujets à la controverse. Les associations de défense des animaux les jugent inutiles, car il est déjà possible de chasser ces oiseaux au fusil. D’autant plus, ils considèrent que ces cages et filets peuvent entraîner la capture d’autres oiseaux. Ce qu’interdit l’Union européenne depuis 2009. La capture massive d’oiseaux sans distinction d’espèces est illégale, sauf si elles sont "suffisamment motivées” et “qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.“ Mais ce n’est qu’en août 2021 que le gouvernement Français suspend cette chasse. Ces pièges sont également critiqués, car le nombre des alouettes des champs est déjà en déclin sur le territoire. Chasse d’oiseaux : c’est quoi les appelants ?