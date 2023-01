Le mafieux le plus recherché d’Italie vient d’être arrêté

Matteo Messina Denaro se cachait depuis 1990

Matteo Messina Denaro, considéré comme le chef de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, a été arrêté après 30 ans de cavale. Il avait été condamné à plusieurs reprises à la réclusion criminelle à perpétuité pour des dizaines de meurtres. Les autorités italiennes ont annoncé son arrestation le 16 janvier 2023, un peu avant 10 heures. Il se cachait depuis les années 1990. Le prêtre Don Pino Puglisi, "martyr" de la mafia

Il avait été élu pour succéder à Toto Riina

Selon plusieurs médias italiens, Matteo Messina Denaro s'était rendu dans des structures sanitaires de Palerme pour recevoir un traitement thérapeutique pour un cancer du colon. Il était sous un nom d'emprunt et avait été soigné depuis près d'un an. Le directeur de la clinique interrogé par le Corriere della Serra indique que le criminel aurait tenté de s'échapper. Sur des vidéos, on peut voir les habitants de Palerme applaudir après l'arrestation du mafieux. 4 idées reçues sur la mafia

La dernière photo connue de Matteo Messina Denaro date des années 90. Depuis, la police s'est basée principalement sur des reconstitutions numériques pour le retrouver. Des dizaines de proches de Messina Denaro avaient été arrêtés ces dernières années, notamment sa sœur et plusieurs de ses cousins en 2013. Selon l'AFP, il avait été élu en mai 2018 pour succéder à Toto Riina, mort en prison en 2018. Comment la série Gomorra a influencé le rap français