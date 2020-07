Le potager solidaire du magasin Biocoop du Mantois

Permettre aux réfugiés d'avoir un jardin et de la terre à cultiver, c'est l'objectif de ce potager solidaire mis en place par l'asso "Un ailleurs pour tous" avec l'aide du magasin Biocoop Du Mantois et de son association les Biocoopains. Moussa a 14 ans et a fui l'Afghanistan en 2017. Il raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque