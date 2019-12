Le président néo-zélandais donne le biberon au bébé de l'un des députés

Le président néo-zélandais donne le biberon en pleine séance parlementaire

En pleine séance, le président du Parlement néo-zélandais, Trevor Mallard, a bercé et donné le biberon au bébé de l’un des députés. Et ce n'est pas la première fois…

Trevor Mallard, le président du Parlement néo-zélandais qui biberonne un enfant. Ce bébé d’un mois s’appelle Tutānekai. Il est né d’une mère porteuse. Il est le fils du député Tāmati Coffey et de son partenaire Tim Smith. Le 21 août marquait le retour au Parlement de Tāmati Coffey après son congé paternité et Trevor Mallard a tenu à l'aider. « Il y a des moments où je peux être vaguement utile » s'est amusé le président du Parlement. Pour Trevor Mallard, ce n'est pas une première. En 2017, il avait déjà joué les baby-sitters joué pour la fille de 3 mois de la députée Willow-Jean Prime. Et en septembre 2018, sa compatriote Jacinda Ardern, la Première ministre néo-zélandaise, avait amené sa fille de 3 mois à une réunion de l’ONU.