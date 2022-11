Le rappeur PnB Rock a été tué

Victime d’un braquage alors qu’il déjeunait avec Stéphanie Sibounheuang

D'après le média américain TMZ qui a révélé la mort de l'artiste, ce dernier aurait été victime d'un braquage le 12 septembre dans un restaurant Roscoe's House of chicken & Waffles de Los Angeles. Quelques minutes avant le drame, sa petite amie et également mère de ses enfants, la mannequin Stephanie Sibounheuang a partagé une photo de leur déjeuner sur Instagram. On y voyait notamment la localisation du restaurant.

Selon un témoin contacté par TMZ, le braqueur souhaitait s'emparer des bijoux de l'artiste. Le rappeur les avait exposés dans sa story Instagram quelques heures auparavant. Après avoir tiré, le voleur aurait pris les chaînes de PnB Rock avant de s'enfuir. Encore vivant après les tirs, l'artiste a été transporté à l'hôpital où il est finalement décédé de ses blessures. Pour le moment, le suspect n'aurait toujours pas été retrouvé. L'artiste était écouté par des millions de personnes. Il a collaboré avec de nombreux artistes comme Ed Sheeran, Wiz Khalifa ou encore Young Thug. A 30 ans, il était père de 2 enfants.