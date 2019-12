Les images impressionnantes du pire ouragan de l’histoire des Bahamas

Les ravages de l'ouragan Dorian aux Bahamas

Le 28 août 2019, l’île Cubrera à Porto Rico était la première frappée par l’ouragan Dorian. Le 1 septembre, c’était au tour des îles Abacos, aux Bahamas. Voici les images aériennes de l’un des ouragans les plus violents des dernières décennies.

L’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique et ses « chasseurs d’ouragan » traversent chaque jour l’ouragan Dorian pour l’étudier. Rues inondées, vent violent arrachant les toitures, voitures noyées et population prise au piège ; au coeur de l’oeil du cyclone ou au dessus des zones sinistrées, les images témoignent de la violence de l’ouragan.