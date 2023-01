Les Iraniennes militent après la mort de Mahsa Amini

“Les soupçons de torture doivent faire l'objet d'une enquête criminelle”

En Iran, des femmes se coupent les cheveux et brûlurent leur hijab après la mort d'une jeune femme arrêtée. par la police des mœurs. Mahsa Amini, 22 ans, a été arrêtée parce que son voile ne cachait pas assez ses cheveux alors qu'elle était en visite à Téhéran avec sa famille. Placée en garde à vue. Elle est décédée à l'hôpital après 3 jours dans le coma. L’association Amnesty a réagi : “Les circonstances de la mort en détention de Mahsa Amini, jeune femme de 22 ans, ainsi que les soupçons de torture et de mauvais traitements doivent faire l'objet d'une enquête criminelle.” Rencontre avec l’actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi

La police dément et affirme qu'il n'y a pas eu de contact physique entre les agents et la victime. La présidence iranienne a indiqué que le Président Ebrahim Raïssi avait chargé le ministre de l'Intérieur d'enquêter sur cette affaire le décès de la jeune femme. Son décès a suscité une vague de colère sur les réseaux dans le pays où de nombreuses personnes se sont rassemblées pour manifester. Des personnalités du monde entier ont apporté leur soutien aux manifestants. Iran : Sara Khadem sans hijab aux championnats du monde d’échecs

Ces derniers mois, la police des mœurs a été vivement critiquée en Iran pour des interventions violentes à l'égard des femmes. La police des mœurs, c'est l'unité chargée de respecter le code vestimentaire strict du pays dont le port obligatoire du foulard en public. Le port du hijab est obligatoire depuis l'instauration de la République islamique en 1979. Depuis décembre 2017, de nombreuses femmes militent pour l'annulation de cette loi et la suppression de la police des mœurs. Les manifestations se multiplient dans le pays, où la répression est de plus en plus forte. En Iran, deux manifestants anti-gouvernement ont été exécutés