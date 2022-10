Les jeux vidéo auront leur Festival de Cannes

La première cérémonie de récompenses du jeu vidéo

Les jeux vidéo vont avoir leur Festival de Cannes. La première édition du Cannes Gaming Festival aura lieu en octobre 2023. L'événement prendra la forme d’une cérémonie de remise des prix. Les deux créateurs du Festival, Robin Leproux, ex-président du Paris-Saint-Germain et Antoine de Tavernost, patron de l’agence Auditoire, expliquent qu’ils veulent donner à l’industrie du jeu vidéo la reconnaissance qu’elle mérite. Jusqu'à présent, il n’existait pas d’événement dans ce format, alors que l’industrie du jeu vidéo représente 180 milliards de dollars, environ 9 fois plus que le cinéma. Dès 2024, le festival se déroulera sur 5 jours, avec un jury international et un show qui mêlera physique et numérique. D’autres cérémonies pour les jeux vidéo existaient déjà, comme les Pégases en France, ou les Game Awards aux Etats-Unis. Jeux vidéos : leur arrivée en France il y a 30 ans