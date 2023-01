Les Martiniquais ont choisi un nouveau drapeau régional

19 drapeaux étaient proposés aux votants

Les Martiniquais ont choisi leur nouveau drapeau mais il ne fait pas l'unanimité. Une consultation populaire a été organisée pour choisir un drapeau et un hymne régionaux qui seront utilisés lors des manifestations sportives et culturelles. 19 drapeaux et quatre hymnes ont été soumis au vote du public en ligne parmi une sélection de près de 1700 propositions. Et c’est ce drapeau vert rouge et noir, avec un colibri au centre, qui a finalement été retenu. “Le rouge est associé à la vie, la liberté, le vert à la nature, la fertilité, et le noir rend hommage à tous ceux qui ont été bafoués”, décrivait Michelle Monrose, président de la Commission Culture art et patrimoine.

L'histoire du drapeau breton





Mais sur les réseaux, les avis divergent. Beaucoup ont relevé que le colibri semblait sortir d'une banque de données d'images et regrette le manque d'originalité du design. Certains ont même fait le parallèle avec une chaîne de supermarchés, surtout de nombreuses personnes regrettent ce drapeau, car avant, la Martinique avait un autre drapeau.

L'histoire du drapeau algérien





Le choix des couleurs des drapeaux fait historiquement débat sur l'île. L'ancien drapeau de la Martinique, bleu et blanc, est un emblème de la marine marchande créé en 1766 qui flottait sur les navires de la traite négrière. Il était sujet à discussion car considéré comme un symbole de la période esclavagiste. En 2018, Emmanuel Macron a ordonné le retrait de cet emblème des uniformes de la gendarmerie. Un autre drapeau rouge vert noir, sans colibri, lui, serait apparu pour la première fois lors de révolte d'esclaves pour devenir ensuite un emblème de la résistance contre la colonisation. Mais son origine historique et sa charge symbolique divisent encore en Martinique. Chaque région est autonome dans le choix de son drapeau, qui sont, pour la plupart, basée sur des blasons des anciennes provinces de France.

Le drapeau LGBT confondu avec ceux des supporters marocains