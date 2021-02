Les moufles de Bernie Sanders rapportent des millions aux associations

Le succès des moufles de Bernie Sanders a permis de faire des dons à des associations

La paire de moufles artisanales portées par Bernie Sanders lors de l’investiture de Joe Biden a rencontré un succès inattendu sur les réseaux sociaux. Les ventes ont explosé, et l’argent récolté a pu être donné à des associations caritatives. Retour sur la success story des moufles.

Tout commence avec une photo

Lors de l’inverstiture de Joe Biden le 20 janvier 2020, un photographe de l'AFP prend un cliché qui va rencontrer un succès immédiat : on y voit Bernie Sanders, assis, les mains couvertes de moufles artisanales. Le sénateur décide de lancer une gamme de produits dérivés dès le lendemain. 30 minutes après le lancement des ventes, des pulls et tee-shirts réutilisant cette photo se retrouvent en rupture de stock. Après une nouvelle remise en vente, et une nouvelle rupture de stock, Bernie Sanders annonce avoir levé 1,8 million de dollars en cinq jours pour des organisations caritatives de l’État du Vermont.

Le business des moufles de Bernie Sanders

De son côté, en vendant aux enchères sur Ebay sa poupée à l’effigie de Bernie Sanders et de ses moufles, la couturière Tobey King a récolté 20 300 dollars, un montant qu’Ebay s’est engagé à doubler et qui va être renversé à l’association caritative Meals on Wheels.

La créatrice de cette poupée vend également en ligne, pour 5,18 euros, le mode d’emploi pour créer sa propre peluche Bernie Sanders. Au 28 janvier, il avait déjà été téléchargé 35 346 fois. Ca représente 183 092 euros gagnés en seulement une semaine.

Quant à la créatrice des fameuses moufles, Jennifer Ellis, qui avait offert cette paire au sénateur en 2016, elle raconte avoir reçu une dizaine de milliers d’e-mails de commandes de ses moufles.

Elle vend ses quelques créations encore disponibles aux enchères sur Ebay, et sur une cagnotte en ligne qu’elle a créée. Après 82 enchères, le 28 janvier, l’une de ses paires atteignait les 1976 dollars, et une autre, 2475 dollars. Jennifer Ellis va elle aussi reverser ces montants au profils d’associations.