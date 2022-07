Les nouvelles technologies peuvent révolutionner la médecine

"Notre système, s'il continue, va potentiellement dans le mur"

"Quand on voit qu'il y a trois quart des moins de 35 ans post covid qui se déclarent en situation de stress mental et en situation de stress vis à vis de leur santé mentale, c'est qu’il y a vraiment quelque chose à faire, la technologie peut jouer un rôle." Pour Jean-Charles Samuelian, PDG de Alan, une entreprise française d’assurance santé, la révolution technologique dans la médecine va permettre d'imaginer un nouveau système de santé qui bénéficiera aux soignants comme aux citoyens. Comment les nouvelles technologies peuvent aider les plus fragiles

“Le digital et le numérique permettent de se connecter avec des gens, partout en France, partout en Europe, qui vivent les mêmes choses”. Pour lui, la technologie peut être un avantage considérable pour le patient en lui-même. “La technologie, elle permet d’avoir en un seul endroit, toutes ses données et ses toutes ses historiques. Donc mes radios, mes checks up, mes prises de sang… Toute cette évolution, ça permet de gagner beaucoup de temps. Avoir tout au même endroit, de manière sûre, c’est ultra puissant.” Des prothèses imprimées en 3D