Les plans confinement de l'humoriste Mathieu Madénian

Les plans confinement de Mathieu Madénian

Même en période de Covid-19, l'humoriste garde la banane. Son secret ? Le strip poker en famille et la lecture de la Bible.

### Un jeu

Si vous êtes en famille pendant l'épidémie de Covid-19, le strip poker. Voilà. Ça peut resserrer les liens familiaux. C’est ça qui peut être pas mal. Vous voyez, vous êtes en train de jouer… et hop : « Oh, Mamie, tu as perdu, enlève ton soutif ! » Ça peut être sympa. Il y a aussi cache-cache. Ça, c’est bien, de jouer à cache-cache quand vous êtes seul dans votre appartement, comme ça vous êtes sûr de gagner et au niveau du moral, c’est bien.

### Un livre

Je vous conseille de lire ou de relire tous les livres saints. Tous ! Les apprendre par cœur. La Bible, la Torah, le Coran, le truc des bouddhistes, des hindouistes et même des Témoins de Jéhovah, on ne sait jamais. D’accord ? Si ça se passe mal et que vous arrivez là-haut, au moins, vous aurez bossé. Quel que soit le Dieu qui gagne, si vous êtes interrogé, ben vous saurez. Tu imagines, tu arrives : « Hé, Mathieu ! La Bible, page 32, c’est quoi ? Bah, je sais pas… Qu’est-ce qu’il dit Joshua, à Jésus ? Euh… Bonjour, est-ce t’aimes les pâtes au fromage ? » Non ! Là, vous ne direz pas ça. Parce que vous aurez travaillé. D’accord ? Quel que soit le Dieu qui gagne. Et comme ça, vous irez au paradis.

Sinon, il y a un truc aussi qui est bien, c’est bosser toutes les notices des appareils électroménagers qui sont chez vous. Surtout les mecs. Au moins, vous allez savoir comment ça marche. Tu vois ? Ça, c’est l’aspirateur. Bon, c’est simple, il suffit de le brancher et d’appuyer, ça fait : « Bbbbrrrrvvvv. » Et ça aspire. Mais il y a plus dur : mon four. Le livre s’appelle Schneider, c’est très intéressant. Et pour les enfants, ça fait des berceuses. On est dans le conte de fée : « Une odeur désagréable peut s’échapper du four lors de sa toute première mise en marche. Cela est dû aux colles utilisées pour fixer les panneaux isolants dans le four. Pour éliminer les impuretés huileuses dans le compartiment de cuisson, faites fonctionner votre nouvel appareil à vide, en mode convection naturel à 250 degrés… pendant 90 minutes. » Voilà, là, votre enfant s’endormira. Ou se suicidera.

Une chanson

Hotel California des Eagles. Mais la version hispanique : elle dure huit minutes. Vous la mettez 1.000 fois et vous ne verrez pas le confinement passer. Moi, je me rappelle, j’avais écouté cette chanson, c’était lors d’une boum, la nana s’appelait Nathalie, j’avais 13 ans, c’était mon premier baiser. J’ai tenté de l’embrasser au bout de 20 secondes. Elle m’a refoulé. C’est-à-dire que j’ai dû serrer une fille qui n’a pas voulu de moi pendant 6 minutes 40. Voilà. J’avais l’impression d’être Francis Heaulme, mais en plus petit et en plus timide.

### Un film ou une série

Les Feux de l’amour ? Ils ont commencé à tourner dans les années 70, et c’est toujours pas fini, donc, bon, vous pouvez vous faire pas mal d’épisodes. Je pense que c’est une bonne série.

Conclusion

Voilà, l'épidémie de Covid-19, c’est pas évident pour tout le monde. J’espère que vous allez bien, du fond du cœur. Vous pouvez pas trop sortir, sauf si vous avez un chien. Vous pouvez promener votre chien. D’ailleurs, je passe une annonce : si quelqu’un voulait bien me louer son chien, n’importe quoi comme chien, même un york, un truc à la con, même un furet, je prends. D’accord ?

Je demande également aux chercheurs de vite trouver un remède à ce putain de virus. Parce qu’il faut que j’aille chez le coiffeur, je vais pas pouvoir tenir. Et puis, si vous êtes seul, bon courage. Moi, j’ai de la chance, je suis privilégié parce que je suis en coloc avec Serge. Voilà, c’est Serge. Ça va Serge ? Voilà, je parle à un singe… en peluche… venez me chercher s’il vous plaît. Venez me chercher…