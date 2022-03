Les riches selon Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle

La question posée était : “Vous critiquez beaucoup les “riches” : êtes-vous d'accord avec François Hollande quand il dit qu'on est riche quand on touche plus de 4000 euros par mois, et quel est votre salaire tous mandats confondus ?”

“Je critique la mécanique d’enrichissement”

Jean-Luc Mélenchon : “Alors, déjà, pour confondre mes mandats, c'est pas possible, parce que j'en ai qu'un.”

“Mon salaire n'est pas un salaire, c'est une indemnité. La mienne est de 4000 euros par mois.”

Depuis 2017, Jean-Luc Mélenchon est député français. Il a été député européen de 2009 à 2017, date à laquelle il a quitté son poste puisque le cumul de deux fonctions est interdit.

“Après, est-ce que je suis d'accord pour dire que quand on touche plus de 4000 euros par mois, Bon, ça… C'est une discussion sur le mot. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec le système d'impôts que j'ai imaginé avec mes amis, tout ce qui est en dessous de 4000 euros par tête de pipe, tu paieras moins, tout ce qui est au-dessus, tu paieras plus.”

“S’il y a des pauvres, c’est parce qu’il y a des riches”

“Je ne critique pas les riches, je critique la mécanique d'enrichissement, comment ça marche. S'il y a des pauvres, c'est parce qu'il y a des riches. C'est-à-dire : l'appauvrissement des uns provoque la richesse des autres.”

Le candidat du parti de la France insoumise a été le premier des candidats de l’élection présidentielle 2022 à répondre à vos questions. Découvrez les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur la crise en Russie et en Ukraine et pourquoi Jean-Luc Mélenchon est favorable au vote dès 16 ans.

L'interview complète de Jean-Luc Mélenchon est aussi disponible.

Ecologie, nucléaire, impôt, emploi, immigration, etc. : durant la campagne présidentielle, chaque candidat politique va répondre à vos questions avant le premier tour de l’élection.

En décembre 2020, le président français Emmanuel Macron avait répondu Brut : retrouvez l’intégralité de l’interview.