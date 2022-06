Ligue des Champions : le chaos au Stade de France vu de l'étranger

“C’est vraiment l’une des pires expériences de ma vie”

“Des gens auraient pu être tués hier soir à cause de l’organisation. Quand vous voyez des enfants pleurer car ils ont reçu du gaz lacrymogène et que vous devez les soulever pour les extraire de la foule, le résultat du match ne compte pas” déclare une supportrice de Liverpool. Député de Liverpool West Derby, Ian Byrne a déclaré : “C’est vraiment l’une des pires expériences de ma vie. C’était absolument épouvantable”. Agressé et menacé de mort par des joueurs, un arbitre de football raconte

Le député poursuit : “La sécurité, la police, tout le monde était très hostile. On a traité les gens comme des animaux… Il faut mener une enquête approfondie car plus jamais, les supporters de football ne doivent être traités comme nous l’avons été hier”. L’ancien footballeur anglais Gary Lineker a aussi réagi. Le gouvernement britannique a demandé l’ouverture d’une enquête officielle sur les causes des incidents qui ont eu lieu au Stade de France. Incident pendant le match de foot Lyon-OM, après Nice-OM, l’histoire se répète