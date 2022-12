Ludovic Franceschet, l'éboueur de TikTok

Ludovic s’est fait connaître sur TikTok en 2022 en racontant au travers de vidéos vues par des millions de personnes le quotidien d’un éboueur de la ville de Paris. Son propos, au-delà de l’ouverture à une profession largement méconnue : un comportement citoyen à l’égard des déchets et une volonté de mettre en avant la protection de l’environnement grâce à des comportements simples. En 2023, pour prolonger son engagement, Ludovic a choisi de faire le trajet entre Paris et Marseille en dépolluant les villes qu’il traverse. Il compte sur près de 290 000 abonnés sur TikTok pour le suivre dans son combat et mettre la main à la pâte. Ludovic sera accompagné de trois autres personnes pour réaliser son pari. Ils s’occuperont de la conduite du camping-car, de la nourriture, de la logistique (de la pince aux balais en passant par les sacs-poubelle). La date de départ est fixée au 1er août 2023, à Notre-Dame de Paris, et l’objectif est de parcourir 14 villes en tout.