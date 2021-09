Lyon, la capitale des Gaules - La Route du Rhône épisode 3

On la surnomme la capitale des Gaules... À la confluence du Rhône et de la Saône, Lyon allie activité économique et développement durable. Pour Brut, Daniel Fiévet part à la découverte de son port. La Route du Rhône, en partenariat avec CNR. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque