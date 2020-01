Mannequins et actrices porno se mobilisent pour l'Australie

Pour lutter contre les incendies en Australie, cette mannequin vend des nudes

Afin de lever des fonds pour aider l’Australie face aux incendies, des femmes de l’industrie pornographique vendent leurs photos d’elles nues. Tout a commencé par un tweet du mannequin Kaylen Ward…

Elle a rassemblé près de 1 million de dollars

« J’envoie des « nudes » à toute personne qui fait un don d’au moins 10$ à une des collectes de fonds pour les incendies australiens. Chaque don de 10$ = une photo de moi nue en MP » a annoncé la jeune femme le 3 janvier. Elle a ainsi rassemblé près de 1 million de dollars et a inspiré plusieurs mannequins et actrices pornographiques à suivre son exemple.

Même si Instagram a fermé le compte de Kaylen Ward, The Naked Philanthropist, pour des contenus jugés trop « suggestifs », la campagne a remporté un franc succès. La mannequin n’en revient pas. « On me dit que ce que je fais, c’est de l’ordre du divin. Je n’ai pas eu de réactions négatives à part ces trolls sur Internet qui essayaient de revendre mes nudes et de les partager. »

« J’aimerais que les gens soient un peu plus ouverts d’esprit »

« Je crois que ça va changer notre façon de participer et d’agir, qu’il s’agisse du gouvernement ou de catastrophes naturelles. On peut tous apprendre de cette expérience. Pour les gens qui n’approuvent pas, qu’ils aillent se faire voir, parce que sincèrement, je crois que ce que je fais, c’est beau. J’aimerais qu’ils soient un peu plus ouverts d’esprit et qu’ils reconnaissent que j’essaie d’aider le monde et d’aider ce pays. »

Depuis septembre 2019, au moins 24 personnes ont perdu la vie dans les 200 feux qui sévissent en Australie.