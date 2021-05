Massacre raciste de Tulsa : 100 ans après, une survivante témoigne

"J'ai 107 ans et je n'ai jamais obtenu justice." Ce jour-là, des bandes de Blancs ont massacré des centaines de Noirs. 100 ans après, la plus ancienne survivante du massacre raciste de Tulsa aux États-Unis livre un puissant témoignage, et réclame justice.