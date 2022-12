Maud Caillaux, présidente de Green-Got

En créant avec deux autres associés Green-Got, une néo-banque verte, Maud Caillaux a inventé un levier à échelle individuelle qui permet d’investir son argent dans des projets qui favorisent la transition écologique. Selon Maud Caillaux, les choix d’investissements des banques classiques sont encore aujourd’hui très largement tournés vers les énergies fossiles. Depuis l’Accord de Paris, c’est encore près de 4600 milliards qui ont été alloués à ce type d’énergies, et la France est, derrière les USA et la Chine, le troisième pays au monde à soutenir encore les énergies fossiles. Voilà pourquoi Maud Caillaux, présidente de Green-Got, propose donc aujourd’hui avec ses associés ce service bancaire alternatif et engagé, qui compte depuis novembre 2022 plus de 10 000 clients et qui permet de disposer d’un compte courant et de possibilités d’épargne et d’investissement dirigés vers des comportements plus écologiques.