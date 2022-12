Melat, réfugiée éthiopienne, raconte son premier jour en France

"La plus belle chose, c'est la vue de l'eau et l'odeur de chocolat dans toute la ville." Réfugiée politique en provenance d'Éthiopie, Melat est arrivée en 2021 à Oloron-Sainte-Marie, une petite ville près de Pau. Entre choc des cultures et émerveillement, son premier jour en France, elle l'a vécu comme ça.