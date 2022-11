Mort de Mahsa Amini: en Iran, les manifestations continuent

Des protestations étendues dans plus de 80 villes du pays

Après 10 jours, les manifestations se sont désormais étendues dans plus de 80 villes du pays. Dimanche, les connexions internet étaient toujours très perturbées, avec le blocage des applications mobiles Whatsapp et Instagram. Le président iranien Ebrahim Raïssi a demandé aux forces de l’ordre d’agir “fermement contre ceux qui portent atteinte à la sécurité et à la paix du pays”. Les Iraniens contestent les lois religieuses en vigueur dans le pays, en réaction au décès de Mahsa Amini. La jeune femme iranienne de 22 ans avait été arrêtée par la police des moeurs pour "port de vêtements inappropriés". Le port du voile est obligatoire en Iran pour les femmes depuis l'instauration de la République islamique en 1979. Le voile en Iran des années 1950 à aujourd’hui