Nagui : sa prise de conscience environnementale

Nagui engagé écologiquement, défend la cause planétaire

Né au bord de la Méditerranée, Nagui a rapidement pris conscience de l’importance de la nature. Aujourd’hui, il exprime son engagement pour le climat et tente de réveiller la conscience écologique de son entourage : “Si l’on aime un endroit, on ramasse les déchets que l’on a causés.”

Pour Nagui, la prise de conscience écologique a commencé lorsqu’il a vu des images sur la souffrance animale et ce qui en découlait : “Quand vous voyez une vache suspendue par la patte arrière, en train de se débattre (…) et qu’on l’égorge pour que le sang coule : il y a un moment où on n’a plus envie d’être complice de ça.” Un déclic pour Nagui, qui a désormais stoppé toute sa consommation de viande. Pour lui, cette décision reste “intimement liée avec le respect pour la planète”.

L’importance de la responsabilité civile selon Nagui

Selon Nagui, il est important de prendre conscience de son impact sur la planète ainsi que de sa responsabilité citoyenne : “À défaut d’agir à un niveau mondial (…) on a une responsabilité en tant que citoyen.” Essayant de faire au mieux au quotidien, Nagui rêve de panneaux solaires à Paris. “Je sais que ma situation de bobo, parigot, nanti est extrêmement confortable (…) mais on cherche pas à donner la leçon, mais si à notre niveau on peut faire quelque chose, c’est déjà ça”, confie-t-il. Le 15 octobre Nagui sera sur l’Émission pour la Terre diffusée sur France 2.