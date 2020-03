Nemo, la gardienne de la forêt amazonienne

Rencontre avec Nemo, autochtone équatorienne et gardienne de la forêt

Nemo a attaqué le gouvernement équatorien en justice. En juillet 2019, un tribunal a suspendu la mise aux enchères de leur territoire. « Envoyé Spécial » l’a suivie.

Nemo se définit « gardienne de la forêt ». Elle se bat contre les compagnies et contre son pays, l’Équateur, pour sauver des milliers d'hectares de l'Amazonie. En Équateur, le gouvernement a cédé une partie de ses forêts aux multinationales du pétrole. « Il n'y a plus d’arbres ! Ils ont été coupés, il y a des routes, des élevages… Nous ne voulons pas de ça ! Nous ne nous laisserons pas faire », affirme Nemo. Envoyé Spécial l’a suivie dans son petit village, au sein de sa tribu.

« Ce combat, je le mène pour vous »

Nemo et les membres de sa communauté ont attaqué le gouvernement équatorien en justice. En juillet 2019, un tribunal a suspendu la mise aux enchères de leur territoire. Les Waoranis vivent ici depuis des milliers d'années. Pour faire parler de son combat, Nemo a participé à New York à une marche pour le climat organisée par Greta Thunberg. « On est venus dans un avion comme celui-ci ! J'ai eu mal aux oreilles. J'étais enfermée, je me pinçais le nez tout le temps… » se souvient-elle.

Nemo espère que sa fille pourra continuer à grandir dans une nature préservée. « Ce combat, je le mène pour vous, On veut laisser de l'eau propre, de l'air pur qui ne soit pas contaminé. On veut vivre comme ça, sainement, librement. On veut pêcher et manger heureux. »