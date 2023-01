Noël Le Graët est "mis en retrait" de la FFF

Philippe Diallo assurera l'intérim

Noël Le Graët est “mis en retrait” de ses fonctions de président de la Fédération française de football, après ses propos controversés à l’encontre de Zinédine Zidane, ancien joueur de l'équipe de France. Il avait notamment déclaré au micro de RMC : “Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j’y crois à peine en ce qui me concerne”. C'est qui Noël Le Graët ?

L’ancien président faisait référence à la prolongation du contrat de sélectionneur de Didier Deschamps de l’équipe de France, tandis que Zinédine Zidane était envisagé comme éventuel remplaçant. Après 11 ans d’exercice à la tête de la fédération française de football, il a été contraint de s’en retirer pour le moment. Plusieurs femmes ont également dénoncé l’attitude de Noël Le Graët à leur égard, évoquant notamment des faits d’harcèlement sexuel. La polémique Le Graët - Zidane : ce qu’il faut savoir

Florence Hardouin est aussi mise à pied

En attendant la publication d’un audit commandé par le ministère des Sports, c’est le vice-président de la FFF, Philippe Diallo, qui assure l'intérim, et remplace Noël Le Graët. La directrice générale de la FFF, Florence Hardouin, est également mise à pied à titre conservatoire. Son contrat est suspendu. Elle était notamment en conflit avec Noël Le Graët, ce qui apparemment entachait l’ambiance au sein de la fédération de football. Hugo Lloris annonce sa retraite internationale