Pédophilie : victime présumée du père Preynat, François Devaux raconte

François Devaux,victime du Père Preynat, lutte contre l’abus sexuel dans l’Église

Ce 28 novembre 2019, le cardinal Barbarin est jugé en appel pour non-dénonciation d’agressions sexuelles, à la suite de l’affaire Preynat. Depuis 2015, l’association La Parole Libérée réunit des victimes déclarées du Père Preynat. François Devaux, victime et président de l’association La Parole Libérée, raconte.

Victime du Père Preynat, François Revaux refuse que d’autres enfants vivent le traumatisme qu’il a vécu. La parole Libérée est une association qui vient en soutien aux victimes du Père Preynat, mais il s’agit surtout de dénoncer le fonctionnement de certaines institutions qui ne comprennent pas la gravité de la pédophilie et qui la couvrent, comme c’était le cas dans l’affaire Preynat. Pour François Devaux, ne pas agir, c’est cautionner : “je ne peux pas fermer les yeux et passer à autre chose”, confie-t-il. Des années 1970 à 1991, le Père Preynat était à la tête d’une troupe scoute de 400 enfants. Plus tard accusé de pédophilie, cet homme a réitéré des actes d’agression sexuelle, jusqu’à des faits de viol sur des enfants. “Et cet homme là, a toujours informé sa hiérarchie de ses déviances sexuelles”, raconte François Devaux.

Dans une lettre au père d’une victime, le Père Preynat écrivait : “Je n’ai jamais nié les faits qui me sont reprochés. Ils sont pour moi aussi une blessure dans mon cœur de prêtre.” L’association a ainsi recueillie plus de 85 témoignages à son sujet. Cependant, la démarche a été très longue. Relevé de ses fonctions seulement en 2015 par le cardinal Barbarin, puis mis en examen, le Père Preynat a été défroqué en juillet 2019. Selon François Revaux, lorsqu’on sait qu’un homme est dangereux pour la société, se contenter de le mettre ailleurs est un acte d’inconscience : “Notre société sait assez bien les appréhender, sauf si on les cache”.