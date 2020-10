Plus jeune Français vainqueur en F1, Pierre Gasly raconte son histoire

Pierre Gasly : l’histoire du plus jeune Français vainqueur de F1

Il est le plus jeune Français à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1. Pierre Gasly raconte son histoire à Brut.

« J’ai toujours voulu être pilote de Formule 1 », affirme Pierre Gasly, le plus jeune Français vainqueur de Grand Prix de F1.

Ses premiers pas

Le Rouennais naît le 7 février 1996. Il est le benjamin d’une fratrie de cinq garçons. Dès sa naissance, il accompagne sa famille sur les circuits de karting, avant même de savoir marcher. Pierre Gasly a 6 ans lorsqu’il conduit son premier kart. Trois ans plus tard, il se lance dans la compétition. À 13 ans, il finit par quitter le domicile familial pour rejoindre la FFSA Academy, au Mans. Cet établissement forme les meilleurs jeunes pilotes.

« Pour mes parents, ce n’était pas simple de se dire : "Il a 13 ans et il va déjà partir", alors qu’ils auraient bien aimé me garder plus longtemps », confie le pilote. Ces derniers lui laissent tout de même le choix de poursuivre sa formation. Une décision judicieuse : Pierre Gasly remporte plusieurs trophées et participe à sa première Coupe du monde de karting.

Les sacrifices de ses parents

En 2012, le jeune prodige cherche 450.000 euros pour financer sa participation à l’Eurocup Formula Renault 2.0. Son père sacrifie alors son plan retraite et lui offre 100.000 euros. Le pilote gagne le championnat d’Europe un peu plus tard et remporte également une bourse de 500.000 euros.

« Mes parents ont toujours cherché des sponsors. Ma mère bossait jusqu’à 4h du matin pour faire les dossiers de sponsoring quand j’étais tout petit pour aller démarcher des boîtes », témoigne Pierre Gasly. Sa mère l’emmène d’ailleurs au Salon de l’auto à l’âge de 10 ans. Le champion reconnaît que ses parents font de nombreux sacrifices pour sa carrière.

En 2016, Pierre Gasly et ses parents sont victimes d’un accident de voiture. L’événement survient alors qu’ils se rendent au circuit de Silverstone, en Grand-Bretagne. Après ce violent crash, sa mère a trois côtes et trois vertèbres cassées. Elle se retrouve en soins intensifs pendant plus d’un mois. « Je me suis dit : "Je vais perdre ma mère." Elle était allongée, elle n’arrivait plus à respirer. » Il remporte sa première course en GP2 le lendemain de l’accident.

La consécration

Le 1er octobre 2017, il fait ses débuts en Formule 1 au GP de Malaisie. Il court avec l’écurie Toro Rosson, qui appartient à Red Bull. Puis il rejoint en 2019 l’écurie Red Bull Racing. Mais il n’y reste que six mois à cause de complications, et retourne à son ancienne écurie.

Le 31 août, à la veille de son retour en GP chez Toro Rosso, son meilleur ami, Anthoine Hubert, décède. Le pilote est tué dans un accident lors du championnat de GP2. « Je pense que ça a été la période la plus difficile, professionnellement et personnellement, à gérer, parce que j’ai tout eu d’un coup », se souvient Pierre Gasly.

En novembre 2019, il devient le plus jeune Français à monter sur un podium de Formule 1, à l’occasion du GP du Brésil. Il se rend ensuite au GP d’Italie en septembre 2020. À 24 ans, il devient le premier Français à remporter un GP de Formule 1 depuis Olivier Panis, en 1996. « J’avais énormément de choses qui me traversaient l’esprit, par rapport à tout ce que j’ai vécu, et je me suis dit : "Prends le temps de savourer ces émotions-là" », raconte le pilote. Ce moment-là, il l’attendait depuis ses 6 ans.