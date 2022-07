Pourquoi les incendies vont se multiplier partout dans le monde ?

“Il y en a statistiquement plus dans ces dernières années, et ils sont plus grands en taille”

De la Gironde à l’Alaska, les incendies se multiplient, et cela devrait arriver de plus en plus souvent. En Californie, un incendie s’est déclenché dans le parc national de Yosemite. Pour protéger les séquoias géants, les pompiers ont eu recours au débroussaillage, au brûlage contrôlé, et à la mise en place de systèmes. En Europe, comme en 2021, de nombreux pays subissent eux-aussi des feux de forêts provoqués par la chaleur. En France, plus de 20 000 hectares ont brûlé en Gironde. Mais des incendies se sont aussi déclenchés dans le Finistère et la Manche. Voici les records de chaleur qui ont été battus le 18 juillet 2022 en France.

Au Portugal, entre 12 000 et 15 000 hectares ont brûlé. En Espagne, des dizaines d'incendies se sont déclenchés. Au Royaume-Uni, pour la première fois, une alerte rouge pour chaleur extrême a été émise.“On voit bien que le réchauffement climatique, c’est un fait statistiquement avéré. On voit bien que les températures grimpent d’environ + 1,5 degré. Donc oui, quand on dit + 1,5 degré, ça veut dire plus de vagues de chaleur, ça veut dire plus de météorologies propices à l’éclosion d’incendies", explique Jean-Baptiste Filippi, chercheur au CNRS. Les 3 points à retenir du rapport du GIEC 2022