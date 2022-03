Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon répond à vos questions (version courte)

Toutes vos questions à Jean-Luc Mélenchon

Voici les questions que vous avez posées à Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle 2022, lors de son intervention et les minutes auxquelles pour pouvez les retrouver dans la vidéo de l’interview :

00:13 - Êtes-vous pour l’abaissement du vote à 16 ans ?

02:12 - Légaliser le cannabis, qu’en pensez-vous ?

03:44 - Que voulez-vous changer pour le bac ?

04:12 - Que comptez-vous améliorer pour la santé mentale des jeunes ?

06:30 - Vous allez abolir la chasse ?

07:32 - Quelles mesures contre la maltraitance animale ?

09:31 - Allez-vous mettre fin aux centrales nucléaires ?

11:18 - Quel plan pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles ?

13:30 - Quelles mesures pour les femmes atteintes d’endométriose ?

14:17 - Êtes-vous pour l’allongement du congé maternité et à quand un vrai congé paternité ?

15:05 - Ne faudrait-il pas abaisser le coût de la vie au lieu d’augmenter les salaires ?

16:42 - Que faire pour repeupler les communes rurales et y créer de l’emploi ?

18:05 - “Grand remplacement”, ça suscite quoi comme réaction chez vous ?

19:27 - Vous critiquez beaucoup les riches. Êtes-vous d’accord avec François Hollande qui dit qu’on est riche quand on touche plus de 4000 euros par mois et quel est votre salaire ?

20:25 - Pour ou contre l’euthanasie ?

21:13 - Que comptez-vous mettre en place contre les violences policières ?

23:57 - Êtes-vous patriote ?

25:05 - Pourquoi le vandalisme et les vols avec violence ne sont pas dans votre rhétorique ?

27:10 - Quelle est votre position sur la cause des Ouïghours ?