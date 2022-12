Prison avec sursis pour 11 cyber harceleurs d’Eddy de Pretto

Des menaces reçues à la suite d’un concert dans une église à Paris

Eddy de Pretto avait interprété son morceau À quoi bon qui évoque les difficultés à concilier son homosexualité et sa religion. C'est après avoir diffusé sa représentation sur Instagram que le chanteur avait reçu des milliers d’insultes et de menaces de mort, notamment en raison de son orientation sexuelle. Eddy de Pretto sur les pressions sociales subies par les garçons

En octobre, ses harceleurs avaient été jugés pour faits de cyberharcèlement le visant. Il avait expliqué avoir depuis des troubles du sommeil et avoir dû prendre un garde du corps. Il avait porté plainte en 2021. Le jugement a été rendu aujourd'hui. Des peines de trois à six mois avec sursis ont été prononcées à l'encontre de 11 des accusés. Six prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel. Le chanteur s'est dit satisfait du jugement par l'intermédiaire de son avocat maître Martin Lémery. 4 questions auxquelles Eddy de Pretto en a marre de répondre