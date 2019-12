Quand les dirigeants LREM posent avec Raoni

Le chef amérindien Raoni, l’invité « vedette » de la rentrée de La République en Marche

Édouard Philipe, Stanislas Guerini, Élisabeth Borne, Benjamin Griveaux…. Nombreux sont les dirigeants politiques ayant posé aux côtés du chef amérindien Raoni lors de la rentrée de La République en Marche le 7 septembre 2019. Brut. analyse ce qui se cache derrière chacune des photos prises…

Le chef amérindien Raoni, figure emblématique de la lutte contre la déforestation, a été invité au rassemblement de rentrée de La République en Marche le 7 septembre 2019.

Le Premier Ministre, Édouard Philipe, publie sur ses réseaux sociaux une photo de lui à côté du chef amérindien, Raoni. Il pose la chemise ouverte, la main de Raoni sur son épaule et la tête tournée vers le chef amérindien, les yeux dans les yeux. Le Premier Ministre semble à l’écoute. Cependant, la photo a été recadrée. La photo originelle montre Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche, assis sur le même banc.

Stanislas Guerini, lui aussi a publié sa photo sur les réseaux sociaux. On le voit main dans la main avec le chef amérindien Raoni. De manière semblable au Premier Ministre, Stanislas Guerini est tourné vers le chef Raoni et le regarde dans les yeux. De plus, Raoni lui touche également l’épaule. Sur le Facebook de La République En Marche, il existe une photo sur laquelle le délégué général et le chef Raoni rigolent ensemble.

La ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, a publié une photo sur laquelle le chef Raoni pose la main sur son poignet. La ministre a le regard tourné vers le chef amérindien. Le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, a publié une photo de dos avec le chef Raoni au centre de l’image.

Deux secrétaires d’État étaient également présentes lors de cette rencontre, elles n’ont pas publié de photos sur les réseaux sociaux.

Les photos publiées par Emmanuel Macron lors de la réception du chef Raoni à l’Élysée en mai 2019, suivent le même schéma : un interlocuteur de profil, la tête tournée vers le chef Raoni, à l’écoute et main dans la main…