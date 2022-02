Quelle est la différence entre une plage de sable et une plage de galets ?

Plage de sable et plage de galets : quelle différence ?

La différence n'est pas seulement esthétique : elle s'explique par la géologie locale, les vagues, les courants ou les tempêtes.

Une plage, c'est une accumulation de sédiments : des morceaux de roches ou de coquillages usés par l'érosion. Ces sédiments proviennent de falaises, de rivières, des fonds marins, puis sont emportés par le vent, la pluie ou les courants. La taille de ces sédiments dépend de plusieurs facteurs. D'abord, la géologie locale : si la roche qui arrive sur la plage est du grès, cela donnera généralement du sable fin. Si c'est du granit, cela donnera du sable plus épais.

Dans des eaux plus calmes, les plages seront plutôt en sable

En Floride, la plage de sable blanc de Pensacola, par exemple, est formée par des roches érodées du golfe du Mexique, mais aussi du quartz charrié depuis les Appalaches. À l'inverse, de nombreuses plages du nord de la France et du sud de l'Angleterre sont en galets. En cause : la présence de falaises de craie. Celles-ci renferment en effet des silex plus résistants, libérés lorsque la craie s'érode. Arrondis par frottement, les silex forment alors des galets.

Un autre facteur a une influence sur les plages : les vagues et les courants. Sur une plage fortement exposée, les particules plus fines sont généralement emportées. Seuls les galets, plus lourds, restent en place. À l'inverse, dans des eaux plus calmes, les plages seront plutôt en sable, comme à Maya Bay, en Thaïlande.

Il arrive aussi que la composition d'une plage évolue. Par exemple, une plage de roche peut être artificiellement recouverte de sable pour attirer les baigneurs. Dans des cas inverses, le sable peut progressivement disparaître à cause de l'érosion, l'extraction minière, les barrages… Autre exemple plus étonnant : une forte tempête peut soudainement découvrir ou couvrir une plage de sable. Ce fut le cas sur une plage française de Nice, en 2018.