Qui est Joe Rogan, l’animateur de podcasts antivax ?

Né en 1967 dans le New Jersey, il gagne 4 fois le titre de champion du Massachusetts de taekwondo quand il est ado. Lors des compétitions, il raconte des blagues pour détendre l'atmosphère. "Ce sont mes amis des arts martiaux qui m'ont convaincu de me mettre au stand-up. J'essayais de faire rire les gens, car tout le monde était stressé" explique Joe Rogan. Il fréquente brièvement l'université, puis abandonne pour vivre de ses spectacles et de petits boulots. Il se fait connaître pour ses plaisanteries misogynes. À 34 ans, il devient le présentateur de l'émission Fear Factor. Il présentera l'émission pendant 6 saisons et 153 épisodes. À 42 ans, il crée le podcast The Joe Rogan Experience. Sportifs, acteurs, politiques, entrepreneurs, scientifiques… Il reçoit tous types d'invités. Ses conversations fleuves de trois heures en roue libre rencontrent un immense succès, notamment auprès d'un jeune public masculin. En 2018, Elon Musk fume du cannabis pendant son émission. La scène fait sensation sur Internet.

À 51 ans, Joe Rogan est le podcasteur le mieux payé au monde. On lui reproche cependant de donner la parole à des figures de la droite alternative et ses remarques transphobes. En 2020, il est sous le feu des critiques car il a laissé le théoricien du complot Alex Jones diffuser de fausses informations sur le Covid. À 52 ans, il annonce que son podcast sera diffusé exclusivement sur Spotify. Il aurait signé un contrat estimé à 100 millions de dollars avec la plateforme. En 2021, des professionnels de la santé adressent une lettre ouverte à Spotify, réclamant la mise en place d'une politique de modération de la désinformation, alors qu'il diffuse des idées fausses sur le Covid. En raison de cette controverse, Neil Young et Joni Mitchell demandent que leur musique soit retirée de la plateforme. Pour calmer la polémique, Spotify annonce l'ajout d'un avertissement avant les podcasts sur le thème du Covid. Joe Rogan s'engage aussi à inviter des experts pour répondre à ses invités les plus controversés juste après la diffusion des épisodes.