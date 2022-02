Qui sont les Oath Keepers ?

"La gauche doit comprendre une chose, c'est que la droite est extrêmement bien armée dans ce pays." Ils sont opposés aux restrictions sanitaires et au mouvement Black Lives Matter. Leur chef vient d'être arrêté pour son rôle dans l'assaut du Capitole... Portrait de la milice des Oath Keepers, ce groupe d'extrême-droite qui recrute parmi les policiers et militaires US.