Rencontre avec Sarah Ourahmoune, la boxeuse française la plus médaillée

"Mon plus grand combat, ça n'a pas été les Jeux olympiques, ça a été de me faire accepter dans ce milieu d'hommes." À ses débuts, la boxe féminine n'était même pas autorisée. Depuis, Sarah Ourahmoune est devenue la boxeuse française la plus médaillée. Brut l'a rencontrée.