Requin : Charles Villa affronte sa plus grande peur

"Quand j’étais petit, j’allais souvent au vidéo club pour louer des cassettes. Un jour, j’ai pris les dents de la mer, un film qui raconte l’histoire d’un requin mangeur d’homme. Après l’avoir vu, ça a complètement changé mon rapport à la mer et à l’océan. 20 ans plus tard, j’ai envie de comprendre cette peur et c'est pour ça que je suis parti aux Bahamas pour plonger avec des requins.” Charles Villa, grand reporter BrutX

