Saaya et Cleopatra, un couple inséparable de grands félins

Cette photo d’un léopard tacheté et d’une panthère noire a fait le tour du monde

Le photographe animalier Mithun H. les appelle le couple éternel. Pour Brut, il raconte comment il a eu l’opportunité de saisir cet instant.

Cleopatra et Saaya sont deux léopards. L’un tacheté, l’autre tout noir à cause d’un mélanisme. Mithun H. les surnomme le couple éternel. Le photographe animalier dit s'être enraciné au même endroit pendant six jours dans la forêt Kabini, dans l'État indien du Karnataka, pour réussir à les prendre en photo ensemble.

Plusieurs jours pour les avoir dans le même cadre

Mithun est sur la piste du couple depuis quatre ans. « La première fois que nous les avons vus, ce fut très bref, environ 10-15 secondes. Et ils se sont enfoncés plus loin dans la jungle. Le lendemain, ils ont fait une mise à mort, à une centaine de mètres d'où nous pouvions les voir. Je n'ai donc pas pu les mettre toutes les deux dans le même cadre », se souvient-il.

À cette période, Mithun connaît les habitudes de la panthère depuis quatre ans. « Je savais qu'il sortirait par un chemin particulier. Alors, après le sixième jour, ils sont tous les deux sortis juste après les cris du singe et du cerf. Cleopatra, la femelle, est sortie en première, suivie de la panthère. Il y avait une distance d'environ 10 mètres entre eux. Je n'ai donc pas pu les mettre tous les deux dans le même cadre », regrette le photographe.

« En général, ce sont les mâles qui sont en tête. Mais dans ce couple, Cleopatra était aux commandes »

Qu’à cela ne tienne : il persévère et continue à les guetter. « J’ai compris que Cleopatra attendait la panthère. C'est généralement l'inverse. En général, ce sont les grands mâles qui sont en tête. Mais dans ce couple, Cleopatra était aux commandes. J'attendais donc ce moment car j'avais besoin des deux dans un seul cadre pour raconter cette histoire. » La patience de Mithun finit par être récompensée, et le miracle arrive.

« C'est arrivé environ, disons, 50 mètres avant qu'ils n'entrent dans le buisson de l'autre côté. Le fait qu'ils regardent tous les deux ensemble était un bonus, c'est sûr. Pendant les premières secondes, je tremblais. Je n'arrivais pas à tenir l’appareil photo. Mais j'ai réussi à me ressaisir et à faire quelques prises de vue. Ce moment, je peux le revivre pour le reste de ma vie. Chaque jour de ma vie. Je peux juste fermer les yeux et le revivre. »

Mithun a vu Saaya émerger du cœur de la forêt comme un mâle errant en 2014. Cleopatra, quant à elle, est là depuis 2009. Les deux léopards commencent à vivre ensemble en 2016. « J'avais imaginé quelque chose comme ça depuis que j'avais vu la panthère noire, Saaya. Comme il serait beau de capturer le léopard et d'obtenir le contraste du léopard avec l'ombre noire ! » se souvient le photographe.

« J'ai toujours voulu être près des animaux »

Mithun a neuf ans lorsqu'il visite Kabini pour la première fois, en 1997. Il affirme en être amoureux immédiatement. « J’ai été un amoureux de la nature sauvage dès le début. Je suis né et j'ai grandi dans les jungles du sud de l'Inde, dans un endroit appelé Dandeli. Un des meilleurs habitats pour les panthères noires. J'ai toujours voulu être près des animaux, comme les oiseaux. Surtout les gros félins. »

Et c'est ainsi que l’aventure commence. Mithun achète son premier appareil photo en 2009. « Je n'ai jamais regardé en arrière après cela. Depuis, je passe six à huit mois par an dans ce parc. C'est comme à la maison. Je me sens plus chez moi ici que partout ailleurs. » Une passion qui demande de la persévérance. « Vous pouvez toujours planifier une prise de vue et attendre, des jours, des semaines. À la fin, vous pouvez revenir sans rien. Ou avec quelque chose de complètement différent. Vous devez être prêt avec votre appareil photo, vos réglages, tout. »