Sécheresse dans les gorges du Verdon : avant/après

*“Là, il n’y a plus d’eau. Je peux marcher dans les gorges du Verdon, c’est officiel” *

Cette année, les Alpes-de-Haute Provence connaissent une sécheresse historique. Les gorges du Verdon, paysages très prisé des touristes français et internationaux, ont perdu jusqu’à 6 mètres de profondeur dans certains endroits. Au pont du Galetas, les kayaks et les pédalos ne peuvent pas aller très loin, car le niveau de l’eau est trop bas. “Là, il y a à peu près 50 centimètres, même pas ! La pagaie, elle touche là, à ce niveau-là. Il n’y a plus rien.” Sécheresse en France : bientôt la norme ?

Avec très peu de neige et de pluie, les nappes phréatiques n’ont pas pu se régénérer. Les canicules n’arrangent rien. L’eau s’évapore, et les cours d’eau sont au plus bas. Pour Violaine Démaret, préfète des Alpes-de-Haute-Provence, il s’agit d’une “situation historique”. “On n’avait pas connu ça, ici, depuis 1964. Donc on n’a pas… De mémoire d’homme, ça fait 60 ans qu’on n’a pas connu ça. On a 40 % de chutes de pluie en moins aujourd’hui”, explique-t-elle. L'impact du réchauffement climatique dans le monde