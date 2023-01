Serena Williams, légende du tennis mondial

Elle a marqué l’histoire du tennis une dernière fois avec des adieux bouleversants à l’US Open. On se souviendra longtemps du dernier match de Serena Williams à l’US Open à New York, en septembre 2022. Opposée au troisième tour à l’Australienne Ajla Tomljanovic, la plus jeune des sœurs Williams est battue, mais c’est une ovation incroyable que lui réserve le stade de Flushing Meadow. Une ovation stratosphérique, à la hauteur de sa carrière. Avec 39 titres du Grand-Chelem (23 en simple, 14 en double et 2 en double-mixte) l’or en simple et en double aux Jeux olympiques, Serena Williams a tout simplement gagné tout ce qu’il était possible de gagner avec une raquette en main. Elle est la joueuse la plus titrée de l’ère Open et laisse une légende tennistique et humaine derrière elle. À sa sortie du cours, c’est Tiger Woods, Oprah Winfrey ou encore Michelle Obama qui salueront le parcours de la jeune femme qui a grandi à Compton, quartier de Los Angeles connu pour la violence de ses gangs dans les années 1980.