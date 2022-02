Si je subissais la canicule dans le monde...

Partout en France, on sue à grosses gouttes, et on tente tant bien que mal de se rafraîchir. Mais à l’étranger, comment ça se passe ?

40°C à Paris le vendredi 31 juillet 2020. Les plus chanceux ont la clim', les autres suffoquent. Petit tour d’horizon des moyens de gérer la canicule.

Japon

Au Japon, le gouvernement a fait imposer le droit de venir en short et en t-shirt aux entreprisesaprès la canicule de 2018 qui a fait 160 morts. Certaines entreprises ont même adopté une indemnité canicule, qui varie de 3 à 6 euros par jour en fonction de la température pour ceux qui travaillent à l’extérieur. D’autres entreprises ont imposé aux salariés le télétravail si la température indiquée à 5h du matin dépasse les 35°C.

Allemagne

En Allemagne, si la température dépasse les 25° dans les salles de classe, les élèves doivent quitter l’école. En entreprise, l’employeur doit renvoyer les salariés chez eux si la température dépasse les 35° sur le lieu de travail. Entre 27° et 29°, la loi impose une réduction du temps de travail à six heures par jour. Entre 29° et 35°, le temps de travail est abaissé à quatre heures.

Portugal

Au Portugal, pour limiter les activités en extérieur, au-dessus d’une certaine chaleur, les parcs sont fermés.

Espagne

En Espagne, un décret royal datant de 1997 limite à 27° la température en entreprise. Une mesure qui n’est pas appliquée dans les écoles. En 2018, en Andalousie, via le hashtage #DesSallesDeClassePasDesSaunas, de nombreux professeurs ont manifesté pour que toutes les écoles du pays soient équipées de systèmes d’air conditionné. Un an auparavant, dans la région de Madrid, un collège avait dû envoyer les élèves se rafraîchir dans le funérarium collé à l’établissement.

Pays-Bas

Lors d'une canicule, les autorités des Pays-Bas ont dû fermer des sections d’autoroute en 2018 car l’asphalte commençait à fondre. Dans le centre du pays, des municipalités ont fait couper les branches de centaines de peupliers pour éviter qu’elles se brisent à cause de la chaleur.