Sur l’île d’Aix, une seule infirmière

Stéphanie, seule infirmière sur l’île d’Aix

Pendant le confinement, elle s’occupe seule des 224 habitants de l’île. Voici son travail au quotidien.

Sur l’île d’Aix, il n'y a qu'une seule infirmière pour 224 habitants. Cette infirmière, c'est Stéphanie. Et tout le monde compte sur elle. Heureusement, aucun cas de Covid-19 n’a été recensé à Aix pour le moment, mais la peur de la contamination plane toujours. « Le risque, c’est qu’il nous arrive du continent et qu'il se propage à tous les habitants. Là, ce serait dramatique », explique Stéphanie.

« On va préserver notre bulle le plus possible »

Ici, les habitants essaient de limiter les sorties, mais ils sont obligés d’aller faire quelques courses sur le continent. Alors Stéphanie éduque au port de masque et au lavage de mains. « Je fais ça tous les jours », assure-t-elle.

Elle considère Aix comme ici une bulle sanitaire. « On va préserver notre bulle le plus possible et on va attendre que les choses s’apaisent sur le continent », promet-elle. En attendant, Stéphanie fait aussi du service à la personne pour dépanner les habitants. Même des coupes de cheveux ! « Les gens, souvent, ils ne voient que moi, donc ils sont demandeurs. Il faut parler. Ça les rassure », explique la soignante, épuisée.

Heureusement, l’infirmière a reçu des masques au début du confinement. Et d’autres sont arrivés au fur et à mesure. « Les masques sont parvenus chez nous au moment de la crise et on n’a pas eu au début l’utilité de les utiliser. Entre temps, on a reçu d’autres masques avec des visières. Ces masques sont plus adaptés pour le personnel soignant », se réjouit Stéphanie.