Survivre à tout prix : Mike Horn raconte sa traversée de l'Arctique

"On regarde notre copain, on se demande : 'Je suis capable de le manger s'il meurt avant moi ?'" Quand la nourriture a commencé à manquer lors de son expédition au pôle Nord, l'aventurier Mike Horn a tout envisagé. Et cette expérience l'a marqué à vie. Il raconte. Le podcast "Osez l'aventure avec Mike Horn" produit par Paradiso Podcasts est à écouter sur Audible.