Top 10 des produits dont le prix a le plus augmenté depuis janvier

+42 % pour le prix du blanc de poulet Fleury Michon 160 G

Voici les 10 "produits de marque" dont le prix a le plus augmenté en supermarché depuis le début de l'année 2022. A la dixième place: les Spaghetti n°5 Barilla 1 KG dont le prix a augmenté de +26 % passant de 1,53 € le 3 janvier à 1,94 € le 3 octobre. Vient après le café filtre Maxwell House 200 G qui est passé de 4,57 € à 5,80 € soit +27 %. L’huile est également touchée par la hausse des prix: l’huile Isio 4 a vu son prix progresser de +32 % passant de 2,93 € à 3,88 € et l’huile Fruit d’Or 1 L de +36% passant de 3,00€ à 4,08€. Sur le podium du classement, on trouve essentiellement de la viande. Le prix du steak haché pur boeuf Charal 1KG et l’extra moelleux Charal ont augmenté de +38 %. Le prix du blanc de poulet Fleury Michon 160 G a bondi de +42 %, progressant de 1,55 € à 2,19 €. Confiture de framboises Bonne Maman, coquillettes Barilla, saucisses aux lentilles William Saurin… Découvrez les autres “produits de marque” qui sont devenus plus chers depuis janvier dernier. Voilà à quoi est dûe la flambée des prix en France