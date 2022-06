Tuerie de masse aux Etats-Unis : la colère d’un sénateur

“14 enfants viennent de perdre la vie dans une école primaire”

“Seulement quelques jours après qu’un tireur est entré dans un supermarché pour abattre des clients afro-américains, nous avons un autre Sandy Hooks sur les bras. Qu’est-ce qu’on fait ?” demande Chris Murphy au Sénat. Le 24 mai, un homme a une nouvelle fois ouvert le feu dans une école primaire, faisant 21 morts dont 19 enfants âgés de 7 à 10 ans. “Monsieur le Président, 14 enfants viennent de perdre la vie dans une école primaire du Texas. Qu’est-ce qu’on fait ?”, ajoute-t-il. Matthew McConaughey sur la tuerie d'Uvalde

Aux Etats-Unis, les tueries sont fréquentes et rouvrent continuellement le débat sur le contrôle des armes dans le pays. “Nos enfants vivent dans la peur. Dès qu’ils entrent en classe, ils craignent d’être les prochains. Pourquoi passer autant de temps à essayer d’entrer au Sénat, si notre réponse est de ne rien faire ?” Avec son discours, le sénateur encourage à plus d’actions pour lutter contre ces tueries. “Nulle part ailleurs les parents doivent expliquer à leurs enfants, pourquoi ils ont dû s'enfermer dans les toilettes et ne pas faire de bruit pendant cinq minutes, au cas où un méchant entre dans le bâtiment. Ça n’arrive nulle part, sauf aux États-Unis d’Amérique.” Les déclarations des présidents américains sur les fusillades de masse